Due ticinesi sono rimasti coinvolti in un incidente in montagna.

Padre e figlio erano partiti per un’escursione venerdì mattina sul massiccio del Monte Rosa. In circostanze ancora da chiarire, mentre si trovavano in cordata, sono caduti.

Il padre è deceduto mentre il figlio ha riportato gravi ferite. I due si trovavano con un gruppo di conoscenti in vacanza a Gressoney-Saint-Jean in Valle d’Aosta.

