Ferite di lieve entità per due persone coinvolte in un incidente avvenuto attorno alle 18 di giovedì, sull'autostrada A2 in direzione sud all'altezza del cavalcavia di Noranco.

Un tamponamento ha coinvolto quattro veicoli che procedevano verso sud. I soccorsi della Croce Verde di Lugano sono giunti sul posto, dove hanno soccorso i feriti.

Swisstxt / Red