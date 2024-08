Hanno provato a scappare all'estero. Ti-Press

Un francese di 32 anni e un romeno di 39 anni, entrambi residenti in Francia, sono finiti in manette giovedì per una serie di furti messi a segno in abitazioni, in particolare nel Bellinzonese.

I due sono stati fermati al valico di Chiasso strada, mentre in auto tentavano di uscire dal territorio elvetico.

La perquisizione ha portato al ritrovamento di strumenti da scasso e di refurtiva, tra cui gioielli rubati poco prima nel Luganese.

Il dispositivo di ricerca coordinato dalla polizia cantonale è scattato in seguito a una segnalazione delle autorità grigionesi per movimenti sospetti sul luogo di un furto con scasso in Mesolcina.

