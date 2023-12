La carne di maiale nascosta dai cinesi nel minivan Fonte UDSC

Due maxi sequestri a Brogeda: un italiano, diretto in Germania, aveva con sé 150 chili di prosciutto e anche 70 litri di limoncello, mentre sette cinesi sono stati trovati con 120 chili di carne di maiale nel minivan.

Hai fretta? blue News riassume per te Due maxi sequestri di generi alimentari in entrata dall’Italia sono stati effettuati durante il mese di novembre alla dogana di Chiasso.

Le multa sono salate: di 1’000 franchi alla comitiva di cinesi e di 2’300 al foraggiatore mancato delle nozze. Mostra di più

Due maxi sequestri di generi alimentari in entrata dall’Italia sono stati effettuati durante il mese di novembre alla dogana autostradale di Chiasso. In entrambi i casi i quantitativi di merce erano abbondantemente oltre i limiti di franchigia.

In un minivan con a bordo sette cinesi sono stati trovati 120 chili di carne di maiale non dichiarata e nascosta dietro alcune valigie e casse di verdura.

I doganieri hanno intercettato anche un italiano che aveva nascosto, anche lui in un minivan, oltre 150 chili di prosciutto e una settantina di litri di limoncello. La merce, precisa il comunicato stampa, era destinata a un matrimonio in Germania.

Lo scotto per le persone fermate al valico è stata una multa salata, di 1’000 franchi alla comitiva di cinesi e di 2’300 al foraggiatore mancato delle nozze. L’Ufficio federale della dogana ricorda che al momento dell’entrata vanno di principio pagati anche quelli per le merci in transito attraverso la Svizzera. Questi tributi sono però restituiti all’uscita dal Paese.