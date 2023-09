Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Due persone sono state arrestate negli scorsi giorni da agenti della Polizia di Lugano. I due, un 34enne e un 19enne entrambi cittadini marocchini soggiornanti nel Mendrisiotto, si erano introdotti in una abitazione di Agno e poi si erano dati alla fuga.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Polizia Città di Lugano, spiegando che il fermo è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e che i due sono inoltre stati trovati in possesso di refurtiva (contanti e oggetti di valore).

Gli accertamenti effettuati in seguito hanno inoltre permesso di determinare una responsabilità degli arrestati in almeno tre furti senza scasso nei veicoli. Ulteriori approfondimenti dovranno stabilire una loro responsabilità in altri furti, sia nelle abitazioni sia all'interno delle automobili. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale ricorda nuovamente «l'importanza di non lasciare in mostra all'interno della propria vettura oggetti di valore (apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti e quant'altro) e di chiudere sempre il proprio veicolo (finestrini compresi) anche se ci si allontana per dei brevi intervalli di tempo».