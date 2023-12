Immagine d'archivio Tipress

Tornare da festeggiamenti di San Silvestro con il treno? Sarà possibile grazie ai collegamenti notturni «TILO Pigiama», che circoleranno eccezionalmente nella notte tra domenica 31 dicembre 2023 e lunedì 1° gennaio, come si apprende da una nota diffusa giovedì.

È inoltre previsto un collegamento ferroviario speciale in partenza da Bellinzona alle 2.13 che, attraverso la galleria di base del Ceneri, arriverà a Lugano alle 2.30, per poi proseguire con fermata in tutte le stazioni regionali fino a Chiasso.

Per un viaggio con i treni notturni «TILO Pigiama» e il treno speciale, è necessario essere in possesso di un titolo di trasporto valido.

