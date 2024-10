Tipress Tipress

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha presentato lunedì mattina la sua strategia per il prossimo quadriennio Si muoverà su tre pilastri: concretezza, territorialità e lo scambio fra discipline.

Fra i settori in cui questi pilastri si applicano bene c’è quello della sanità pubblica e delle cure. Si vorrebbe arrivare a 250 diplomati in cure infermieristiche entro il 2030. Questi e altri progetti potrebbero però ritrovarsi in difficoltà se il pacchetto di tagli della Confederazione venisse applicato. Sono misure che toccano anche la formazione universitaria e per la SUPSI significano 8 milioni di franchi all’anno in meno.

