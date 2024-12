Cinque proposte di modifica della legge elettorale Tipress

Non è una «lex Carobbio», anche se la modifica proposta dal Governo ticinese punta ad evitare un «buco» a Berna quando, come accaduto con Marina Carobbio Guscetti, una consigliera agli Stati viene eletta in Consiglio di Stato.

La soluzione? È contenuta nel messaggio 8516 con il quale il Governo propone di permettere al neo-eletto/a di mantenere per un massimo di sei mesi la carica al Consiglio degli Stati.

Non è la sola modifica al diritto elettorale approvata dall’esecutivo.

In tutto sono cinque i messaggi, di cui dà notizia lunedì una nota. Anche il messaggio 8517 punta a disciplinare il posto vacante in Governo, permettendolo negli ultimi mesi della legislatura.