La Rete per la Difesa delle Pensioni (ErreDiPi) alza gli scudi contro il mancato riconoscimento del carovita da parte del Parlamento e si prepara a scioperare giovedì 29 febbraio, invitando tutti i dipendenti cantonali e comunali a prendere parte alla protesta.

A comunicarlo è stata la stessa Rete tramite una nota diffusa venerdì in serata. «Il canton Ticino – si legge nel comunicato – non è l'unico cantone che prevede per il 2024 un esercizio negativo; è però l'unico che si rifiuta di riconoscere il rincaro». Non adeguare i salari al carovita, prosegue la Rete, «significa accettare che lo stipendio reale si riduca di molto».

