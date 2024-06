Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un incidente della circolazione con esito letale è avvenuto ieri, lunedì, poco prima delle 13.45 in territorio di Capriasca.

sam Sara Matasci

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 71enne che circolava su una sedia a rotelle elettrica lungo via Gola di Lago, in direzione di Odogno, è dapprima uscito sulla destra dalla carreggiata per poi destabilizzarsi e finire in una scarpata.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Torre di Redde nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, un cittadino svizzero domiciliato nel Luganese.