Il monito di quanto successo Tipress

interno delle zone a rischio e già colpite dalle recenti ondate di maltempo.

Swisstxt

A seguito dell’allerta meteo diramata da MeteoSvizzera, le autorità ticinesi hanno messo in atto le misure necessarie per l’evacuazione nell’Alta Vallemaggia di coloro che si trovano all’ La fase più intensa dei rovesci è attesa domani, venerdì, tra le 10.00 e le 18.00. Da questa sera, in Alta Vallemaggia, si è proceduto a sfollare chi ne ha fatto richiesta. Massima attenzione anche in Mesolcina, dove però lo Stato Maggiore di Condotta non ha previsto evacuazioni, anche se i comuni si tengono pronti nel caso di necessità. Picchetto sull'A13.

Swisstxt