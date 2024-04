In uno scatto del 2018 Tipress

Fabio Pusterla ha fatto sapere di aver lasciato l’Associazione delle scrittrici e degli scrittori svizzeri (A*ds).

Il motivo? «L’assenza di una riflessione e di un dibattito di natura politica e politico-culturale in seno all’Associazione», ha scritto in una presa di posizione, accompagnata da una poesia inedita sul tema, pubblicata su naufraghi.ch.

Per il poeta e intellettuale ticinese si è persa negli anni questa peculiarità. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assenza di una presa di posizione per quello che sta accadendo in Medio Oriente.

