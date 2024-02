Tipress

Sette anni e mezzo di reclusione per il padre che ad Agno, nell'agosto 2022, sparò al figlio.

E' la pena proposta dal sostituto procuratore generale Moreno Capella, che chiede una condanna per tentato omicidio intenzionale. Ha avuto quindi effetto il cambio di procuratore pubblico: la procuratrice Margherita Lanzillo, che aveva condotto l'inchiesta e firmato l'atto d'accusa, chiedeva che l'imputato venisse condannato per tentato assassinio. In aula Capella ha però spiegato che «l'imputato ha sì sparato al figlio, mettendo in pericolo la sua vita, ma pur avendo la possibilità di ucciderlo, avendo altri sei colpi a disposizione, non l'ha fatto».

