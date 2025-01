La sede ticinese keystone

Fatturato in calo, ma nuovi ordinativi stabili, in un quadro generale definito difficile, per Interroll, società con sede a Sant'Antonino che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione.

Stando alle prime indicazioni sul 2024 diffuse oggi, i ricavi si sono attestati a 527 milioni di franchi, in flessione del 5% rispetto all'esercizio precedente. In valute locali la contrazione si è limitata al 2%.

Da parte loro le nuove commesse sono per contro rimaste immutate a 520 milioni di franchi, un dato che si trasforma però in un +3% al netto degli influssi monetari.

