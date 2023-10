Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Due richiedenti l'asilo algerini sono stati posti in carcerazione preventiva a seguito di una segnalazione per possibili reati legati alla sfera intima di una minorenne avvenuti lo scorso fine settimana a bordo di un treno che viaggiava da Lugano a Chiasso.

Come spiegano Ministero pubblico e Polizia cantonale in un comunicato stampa congiunto, le ipotesi di reato per uno degli imputati sono di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere nonché di atti sessuali con fanciulli, mentre il secondo deve per contro rispondere di correità nei medesimi reati.

In assenza di un documento di identificazione valido, gli approfondimenti medico legali subito disposti hanno permesso di stabilire che entrambi risultano avere un'età maggiore di 19 anni. E entrambi i fermati sono residenti nel Mendrisiotto.

Spetterà ora al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) valutare la sussistenza dei presupposti per la conferma dell'arresto. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.