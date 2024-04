Il controllo è stato operato dalla polizia di frontiera di Luino (immagine illustrativa/foto d'archivio). ©Ti-Press / Samuel Golay

Uno svizzero di 22 anni residente in Ticino è stato fermato in dogana a Ponte Tresa in uscita dall’Italia e trovato in possesso di circa 2,5 kg di hashish e due etti di cocaina.

Swisstxt

Il controllo è stato operato dalla polizia di frontiera di Luino. I fatti, riferisce il quotidiano La Prealpina, sono avvenuti già qualche giorno fa.

La droga è stata acquistata in Italia e, visto il quantitativo, era con ogni probabilità destinata a essere riversata sul mercato svizzero.

Alla richiesta di accostarsi, riferisce il giornale, il giovane ha mostrato segni di forte nervosismo che hanno indotto gli agenti a proseguire nel controllo.

Swisstxt