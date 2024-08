foto generica keystone

Sull'autostrada A2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code di 5 km con conseguenti attese di 50 minuti in direzione di Lucerna.

Tempi di attesa di un'ora o più sono segnalati anche alle stazioni di carico del Loetschberg.

L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

ViaSuisse ricorda che la corsia CUPRA è aperta per coloro che si dirigono verso Airolo o il Passo del San Gottardo e rammenta inoltre che l'Axenstrasse tra Sisikon e l'incrocio per Morschach è chiusa fino a nuovo avviso in entrambe le direzioni a causa di smottamenti.

Il traffico viene deviato lungo la A2 attraverso Lucerna.

