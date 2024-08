Fiamme in un appartamento a Bellinzona, un testimone: «Ho visto ammanettare due persone»

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Martedì sera, poco prima delle 21.30, è scoppiato un incendio in un appartamento di uno stabile in Via Caratti a Bellinzona.

sam Sara Matasci

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nella cucina.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, nonché i pompieri di Bellinzona, che hanno domato in breve tempo il rogo, e i soccorritori della Croce Verde sempre della Capitale.

Lo stabile è stato temporaneamente evacuato e non si lamentano feriti o intossicati.

Via Caratti è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento.

Come si legge nel comunicato stampa della Polizia cantonale, la posizione dell'inquilino, ora ricoverato presso una clinica, è al vaglio degli inquirenti.

«Due uomini portati via in manette»

Stando a un lettore di blue News, che abita proprio in Via Caratti e che ieri sera ha assistito a tutto quello che è successo, la polizia è giunta in forze sul posto, con almeno tre o quattro auto e numerosi agenti.

«Ho sentito prima le sirene e poi le diverse auto della polizia arrivare. In seguito sul posto sono giunti anche i mezzi dei pompieri e un'ambulanza. Sembrava la scena di un film», ci racconta.

A un certo momento, secondo quello che il nostro interlocutore è riuscito a vedere nel buio della notte, almeno uno degli agenti ha anche estratto l'arma d'ordinanza, probabilmente a titolo intimidatorio. «In quel momento ho avuto davvero paura che stesse succedendo qualcosa di grave», continua.

Successivamente ha notato che due persone sono state portate fuori dal palazzo dove erano divampate le fiamme, sono state fatte stendere a terra e in seguito ammanettate. «Poi non ho più ben capito com'è andata, c'era il fortissimo rumore dell'autobotte dei pompieri in azione e tutta la gente del palazzo che veniva fatta sfollare e portata lì vicino», conclude.

La Polizia cantonale, da noi contattata, non conferma né smentisce quanto raccontatoci dal testimone. Per il momento, dato che sono in corso le indagini su quanto successo, si limita a ribadire quanto già comunicato, ossia che è al vaglio degli inquirenti la posizione dell'inquilino dell'appartamento, che ora è appunto ricoverato in una clinica.