Forti temporali e grandine si sono abbattuti sul Ticino

Chicchi di grandine a Claro Foto inviata a MeteoSvizzera

Nelle prime ore di lunedì le precipitazioni hanno causato alcuni allagamenti e problemi alla viabilità, in particolare tra Bellinzona e Claro.

Swisstxt

Forti precipitazioni e grandine si sono abbattute nelle scorse ore su gran parte della Svizzera italiana. A essere interessati, in particolare, sono stati il Sopraceneri e il Bellinzonese, dove ci sono stati alcuni allagamenti.

I temporali si sono poi abbattuti anche sul Sottoceneri, con grandine segnalata un po’ in tutto il Luganese così come anche nel Mendrisiotto.

A Torricella la stazione meteorologica (Crana) ha, ad esempio, registrato quasi 50 litri d’acqua per metro quadrato caduti in un paio d’ore, mentre a Cadenazzo 39,5 e sul Monte Generoso 37,6.

Disagi sono stati segnalati pure alla viabilità, in particolare sulla strada principale tra Bellinzona e Claro, dove per la presenza di acqua sulla carreggiata ci sono stati forti rallentamenti del traffico per alcune ore in entrambe le direzioni.

Disagi al traffico, a causa di uno scoscendimento, vengono segnalati luned?i mattina anche sulla strada statale 34 Lago Maggiore nei pressi di Oggebbio, nel Verbano Cusio Ossola, poco oltre il confine.

