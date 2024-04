La strada è rimasta chiusa per cinque ore gr.ch

Lunedì mattina, poco dopo le 5h00, c'è stato uno scontro frontale tra un camione e un'auto nel tunnel di Silvaplana.

Tre persone sono rimaste ferite. Secondo i primi accertamenti, il conducente 30enne del camion, che stava scendendo dal Passo dello Julier verso St. Moritz (GR), avrebbe sbandato in galleria e invaso la corsia opposta proprio mentre stava transitando un'auto con a bordo due persone, un 41enne alla guida e un 23enne.

Inevitabile la collisione.

Tutte le persone sono state visitate sul posto e i due conducenti sono poi stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Il tunnel è stato chiuso per cinque ore per gli accertamenti e il recupero dei veicoli. Per ridurre al minimo i disagi al traffico, durante questo periodo è stata attivata una deviazione a doppio senso di marcia attraverso la vecchia strada cantonale.

Sull'incidente indaga la polizia retica.

