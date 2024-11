Tipress

Il Ticino in controtendenza: mentre in Svizzera i frontalieri sono in aumento, nel cantone a sud delle Alpi sono invece in calo, secondo i più recenti dati statistici.

Swisstxt

«Erano molti anni che non si vedeva un segno negativo su una variazione annuale, ora si osserva un chiaro trend discendente dalla metà dell’anno scorso» afferma Moreno Baruffini dell'Istituto di ricerche economiche (IRE) dell’USI.

Un andamento che, secondo lui, sarebbe da ricondurre al nuovo accordo italo-svizzero, che prevede una tassazione più sfavorevole per i nuovi frontalieri. «I pareri non sono unanimi, ma personalmente non tendo a escludere che questa diminuzione sia legata al nuovo modello».

Swisstxt