Una delle macchine derubate gr.ch

Undici furti in veicoli e uno in un’abitazione, tutti messi a segno tra Roveredo e Cama.

È quanto hanno confessato di aver commesso un trentenne algerino e due sedicenni, uno siriano e l'altro pure algerino, arrestati dalla polizia cantonale grigionese in collaborazione con quella ticinese.

I tre hanno raggiunto la Mesolcina con i mezzi pubblici e due di loro hanno perpetrato a Roveredo 9 furti in veicoli aperti ed un furto senza scasso in un'abitazione. Il terzo ha invece raggiunto Cama rovistando in due vetture.

La refurtiva, per lo più denaro, telefoni cellulari, altri oggetti di valore e vestiti, ammonta a oltre 8.000 franchi.

Gli agenti, dopo le indagini, hanno svolto una perquisizione domiciliare al centro d’asilo di Balerna, dove è stata recuperata parte della refurtiva.

La polizia cantonale grigionese, siccome tutti i furti sono avvenuti in vetture lasciate aperte, ricorda questi consigli: I veicoli devono essere protetti contro l'uso da parte di persone non autorizzate; devono quindi essere chiusi a chiave.

Non lasciare oggetti di valore, computer, telefoni cellulari, carte di credito, ecc. visibili nell'auto.

Per aiutare attivamente la polizia a proteggere le prove e a indagare sul furto, il veicolo deve essere lasciato intatto fino all'arrivo della polizia.

Swisstxt / pab