Morcote e Vico (foto d'archivio). ©Ti-Press / Francesca Agosta

L'aggregazione tra Vico Morcote e Morcote non si concretizzerà prima delle elezioni comunali dell'aprile 2024.

Il progetto, in fase di elaborazione dal 2019, è fermo da alcuni mesi e sarà completato dai prossimi Municipi.

A causare il rinvio, stando a quanto riferito dalla Regione, il rinnovo dei poteri cantonali che la scorsa primavera ha ritardato l'arrivo alla Commissione di studio di alcune risposte attese dal Consiglio di Stato.

L'iter si è bloccato per alcuni mesi rendendo impossibile la presentazione dello studio in tempo utile per organizzare le presentazioni pubbliche e la votazione consultiva che avrebbe potuto sancire la nascita del nuovo Comune.

Swisstxt