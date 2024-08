La Commissione si riunirà nuovamente martedì 27 agosto 2024

La Commissione gestione e finanze ha sottoscritto martedì due stanziamenti di credito.

Il primo (per un netto di 1’655’000 franchi e autorizzazione alla spesa di 3’800’000) servirà per la realizzazione delle passerelle ciclopedonali Spada e Sarone, tratto Lugaggia-Sonvico, nei Comuni di Capriasca e Lugano (per un totale di CHF 12’525’000).

Il secondo credito quadro di 14'000'000 di franchi per il periodo 2024–2027 è destinato agli aiuti agli investimenti comunali, ai sensi degli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

La Commissione si riunirà nuovamente martedì 27 agosto 2024.

