Sono state confermate venerdì mattina, in un processo alle Correzionali di Lugano, tutte le accuse, tranne quella di usura per mestiere, nei confronti di una coppia alla sbarra per aver gestito un giro di escort cinesi.

La moglie, 44enne cinese, è stata condannata a 16 mesi di carcere, sospesi per un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di 1’000 franchi; il marito, 50enne italiano, a 11 mesi, sempre sospesi per 3 anni, e a una multa di pari importo.

Per entrambi è stata inoltre decreta l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 5 anni per la donna e di 3 anni per l’uomo. Le parti valuteranno ora se ricorrere in appello.

