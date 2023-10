L'ex sindaco di Lugano Giorgio Giudici in una foto d'archivio. © Ti-Press / Gabriele Putzu

È iniziata male, ma si è conclusa bene la giornata per l’ex sindaco di Lugano, Giorgio Giudici, che mercoledì era a processo davanti alla pretura penale a Bellinzona, assieme ad altri due imputati.

I tre erano accusati dal Ministero pubblico di complicità in truffa, in parte tentata. Il 78enne Giudici non ha potuto assistere al dibattimento, poiché entrando in tribunale è caduto sulle scale.

Il verdetto, pronunciato nel pomeriggio dalla giudice Elettra Orsetta Bernasconi Matti, è stato di assoluzione per tutti e tre. La giudice ha tuttavia detto che Giudici e il secondo imputato non sempre sono stati cristillini.

