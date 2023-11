Immagine simbolica. Ti-Press/Samuel Golay

Per chi si reca oltre confine è importante ricordare che dal 15 novembre è obbligatorio in Italia avere i pneumatici invernali o le catene a bordo, come riporta la RSI.

Si rischia, altrimenti, di essere multati.

In Svizzera non è prevista una misura del genere, anche se già da ottobre è consigliabile cambiare le gomme, in modo da essere pronti a possibili nevicate.

I prezzi, riporta l'emittente di Comano, sono simili a quelli dello scorso anno. Non sembra essere diffusa la moda delle gomme quattro stagioni.