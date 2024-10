I fatti risalgono all'aprile del 2017 tipress

Il Tribunale federale (TF) ha parzialmente accolto il ricorso presentato dai legali del giovane che nel 2017, alla discoteca «Rotonda» di Gordola, provocò la morte di un 44enne del Mendrisiotto.

Il caso tornerà quindi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP).

Una «superperizia» medica, disposta dalla stessa CARP, concludeva che l'uomo era deceduto per cause naturali: la dissezione di un'arteria vertebrale era da ricondurre ad una sua alterazione patologica e non al pugno sferrato alla nuca della vittima.

La Corte aveva però scartato il parere dell'esperto, ma senza sentirlo per avere chiarimenti. Una valutazione che il TF ha giudicato arbitraria.

