I volontari hanno raccolto 250 chilogrammi di rifiuti sui ghiacciai del Pers e del Morteratsch in Engadina Alta, nel Comune di Pontresina. Keystone

Sui ghiacciai del Morteratsch e del Pers in Engadina Alta, sotto la guida della Scuola di alpinismo di Pontresina, si è tenuta ieri una giornata di raccolta rifiuti. Sono stati rinvenuti 250 chilogrammi di oggetti dimenticati o smarriti dai turisti e dagli sportivi.

SDA

La terza edizione di questo «nobile» evento ha visto la partecipazione di circa novanta volontari, organizzati in diversi sottogruppi e guidati dalle esperte guide alpine della Scuola di Pontresina. Sono stati raccolti vari tipi di rifiuti: dai mozziconi di sigarette alla plastica, dalle attrezzature sportive smarrite come ramponi, agli indumenti, fino a veri e propri sci.

Nella nota diramata oggi da Bernina Glaciers, i responsabili hanno comunicato che i rifiuti saranno smaltiti secondo le direttive vigenti. Tuttavia, alcuni cimeli ben conservati potranno godere di una seconda vita. Uno scultore del legno engadinese sta infatti utilizzando alcuni dei rifiuti per creare opere d'arte che saranno messe all'asta durante la prossima primavera, i cui proventi andranno a sostenere progetti per la conservazione dei ghiacciai. L'anno scorso sono stati raccolti circa 9'000 franchi in questo modo.

La campagna di pulizia dei ghiacciai del Pers e del Morteratsch non mira solo a liberare la natura dai rifiuti, ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e sul bilancio idrico. Negli ultimi due anni è stato possibile ridurre la quantità di rifiuti e reclutare nuovi volontari per ogni estate. Il fatto che quest'anno sia stata raccolta la stessa quantità di spazzatura dell'anno scorso dimostra che questo tipo di iniziativa è ancora rilevante e necessaria.

danu, ats