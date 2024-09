Le bandiere delle Tre Leghe durante i festeggiamenti a inizio giugno a Ilanz. Keystone

Esattamente 500 anni fa, il 23 ottobre 1524, le alleanze regionali dei Grigioni si unirono per formare il Libero Stato delle Tre Leghe. La firma di una carta federale creò un nuovo Stato con una propria costituzione, precursore del Cantone dei Grigioni.

SDA

L'alleanza fu una reazione agli sviluppi dell'epoca e permise ai Grigioni di proteggere i propri interessi: le sfide includevano l'ambivalente sistema mercenario, il dominio sulla Valtellina, la Riforma e i conflitti con le principali potenze straniere.

Sebbene le Tre Leghe avessero già collaborato politicamente prima del 1524 – a partire dalle «campagne di Worms» congiunte del 1486/87 contro il Ducato di Milano – si ritenne che fosse giunto il momento di una carta federale comune e di uno Stato libero dopo l'emanazione della cosiddetta Prima Lettera degli Articoli di Ilanz nell'aprile del 1524, con regole comuni in materia ecclesiastica.

Un esempio unico in Europa

Il Libero Stato delle Tre Leghe era unico nell'Europa della prima età moderna: il potere statale non era nelle mani di un sovrano o di una ricca classe superiore, ma in quelle delle 48 comunità giudiziarie che costituivano il Libero Stato.

La Repubblica è esistita per 276 anni. Nel 1803, la Rezia è entrata a far parte della Confederazione Svizzera come Cantone dei Grigioni. La nuova costituzione cantonale ha portato all'ampio ripristino delle vecchie confederazioni, delle alte corti e dei comuni giudiziari.

Un anno ricco di eventi

Durante tutto l'anno il Cantone celebra l'anniversario con una grande varietà di eventi. Nello Stato libero delle Tre Leghe, le Diete erano le assemblee più importanti e costituivano la massima autorità politica.

Le Giornate delle Leghe si sono già tenute nelle località storiche di Coira, Davos e Ilanz, oltre che a Roveredo/San Vittore, Samedan e Poschiavo. L'ultima avrà luogo il 6 ottobre in Val Monastero.

Un altro elemento centrale delle celebrazioni dell'anniversario è la produzione della fondazione Origen. Il regista Giovanni Netzer ha messo in scena a Lantsch/Lenz (GR) un'ambiziosa opera teatrale all'aperto.

Un narratore, ispirato alla figura storica del riformatore engadinese Gian Travers, ricorda gli eventi della sua vita, intrecciandoli all'epoca storica. Le rappresentazioni hanno luogo nei pressi di Lenzerheide fino a metà ottobre.

Il programma completo dell'anniversario può essere consultato su 500.gr.ch.

uj, ats