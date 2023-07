Anche nell'anno turistico appena trascorso Arosa (GR) ha registrato oltre un milione di pernottamenti. (foto d'archivio) Keystone

Nella stagione 2022/23 Arosa, nei Grigioni, ha nuovamente registrato oltre un milione di pernottamenti. Non sono state raggiunte le cifre record dell'anno precedente, ma sono stati superati i numeri pre-pandemia di Covid-19.

Lo comunica oggi Arosa Turismo. Nell'anno turistico 2022/23 sono circa 1,16 milioni gli ospiti che hanno pernottato nella regione turistica che comprende tutta la Valle Schanfigg. Secondo una nota, si tratta del secondo numero più elevato di sempre.

Durante l'estate del 2022 Arosa ha contato meno frequenze rispetto all'anno precedente. Nell'arco dell'intera stagione, i pernottamenti sono diminuiti di circa il 6,7%. L'organizzazione annuncia una perdita di 16'000 franchi su un fatturato di circa 11,32 milioni.

«La stagione invernale non è stata facile a causa della situazione della neve. Ma nonostante tutto gli ospiti di Arosa hanno potuto godere di piste in ottime condizioni», ha dichiarato il direttore del turismo Roland Schuler. Il clima mite da metà marzo in poi ha invece provocato un forte calo degli appassionati degli sport invernali.

A differenza dell'anno precedente, non si sono tenuti grandi eventi di fine stagione. La situazione cambierà però nel 2024, poiché Arosa si è aggiudicata lo «Swiss Snow Sport Happening», il campionato svizzero dei maestri di sport sulla neve.

danu, ats