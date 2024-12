L'auto ha finito la sua corsa sul tetto all'uscita dell'autostrada A13 a Thusis. Keystone

Un'auto si è scontrata con la costruzione al centro di una rotatoria ieri pomeriggio a Thusis, dopo essere uscita dall'autostrada A13, e ha finito la sua corsa sul tetto. La coppia di anziani a bordo è rimasta ferita mentre il loro cane ne è uscito illeso.

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

L'incidente si è verificato poco dopo le 16:30, si legge in una nota odierna della polizia cantonale grigionese. Gli anziani, di 77 e 87 anni, erano in viaggio verso sud e intendevano fare una pausa alla stazione di servizio quando, per cause ignote, il veicolo si è scontrato con la rotatoria, è stato sbalzato in alto e si è poi capovolto.

La coppia e il loro cane hanno potuto uscire dall'auto da soli. I due malcapitati sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Thusis, mentre il cane è stato preso in custodia da conoscenti. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.