Grazie ai cannoni sparaneve, nell'esercizio 2022/23 le Lenzerheide Bergbahnen hanno potuto conseguire un risultato eccellente. (foto d'archivio) Keystone

Nonostante la penuria di neve, nella stagione 2022/23 le Lenzerheide Bergbahnen hanno conseguito il secondo miglior profitto di sempre. L'utile prima di ammortamenti e imposte ammonta a 12,4 milioni di franchi, l'11% in meno rispetto all'anno precedente.

Stando alla nota di oggi della società di impianti di risalita, l'utile netto ha raggiunto 1,2 milioni di franchi. Il fatturato di 36,5 milioni di franchi è stato invece inferiore del 2% se confrontato al record dell'anno precedente.

Durante la stagione invernale sono stati 1,28 milioni gli appassionati di sport sulla neve che hanno raggiunto il comprensorio sciistico di Arosa Lenzerheide.

In considerazione del minor numero di piste accessibili, a causa della mancanza di neve, si tratta di una cifra soddisfacente, scrive la società. Infatti la quantità di nevicate è stata la peggiore di sempre.

Anche la preparazione delle piste ha comportato un impegno maggiore e più complesso se paragonato agli altri anni.

L'innevamento artificiale è indispensabile

«Il periodo invernale appena trascorso ha dimostrato chiaramente che l'innevamento artificiale è indispensabile per garantire una stagione di successo per l'intera regione», ha dichiarato l'amministratore delegato Thomas Küng. Le ferrovie di montagna vogliono quindi continuare ad investire in cannoni e lance sparaneve.

Lo sviluppo dell'attività estiva si è un po' indebolito dopo aver raggiunto il suo picco durante la pandemia. Ciononostante, il numero di ospiti in estate, con 200'175 presenze, ha rappresentato il terzo miglior risultato, ha dichiarato.

In occasione della prossima Assemblea generale annuale di fine settembre, il Consiglio di amministrazione presenterà una nuova politica dei dividendi.

A partire dall'esercizio 2023/24, la nuova proposta consentirà agli azionisti di partecipare in modo adeguato al successo futuro della società, mentre per il 2022/23 il CdA non proporrà una distribuzione di dividendi.

danu, ats