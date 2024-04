Il luogo dell'incidente Polizia cantonale grigionese

Caduta fatale per uno svizzero 61enne precipitato per 250 metri durante un'uscita sciistica sul Piz Pitta, nei pressi di Mulegns, nei Grigioni, nella giornata di oggi. Lo rende noto la Polizia cantonale grigionese.

SDA

L'incidente, avvenuto poco prima delle 12.30, è scaturito da una cornice di neve, che staccandosi ha travolto lo sventurato facendolo scivolare e cadere nel vuoto da una parete rocciosa.

L'uomo era il primo in fila del gruppo di tre persone con cui si trovava. Una di esse ha prontamente avvertito la Rega, la quale però non ha potuto far altro che recuperare il corpo esanime del 61enne. La polizia ha avviato un'indagine volta a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

nide, ats