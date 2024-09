Nel nuovo centro della polizia stradale nord a Coira lavorano 50 collaboratrici e collaboratori. Keystone

Oggi è stato inaugurato ufficialmente lo stabile della polizia stradale nord nei pressi del raccordo autostradale di Coira. La nuova sede permetterà alle forze di intervento di reagire rapidamente, è stato spiegato stamattina in conferenza stampa.

SDA

Il nuovo edificio unirà gli attuali centri di Coira e Thusis sotto un unico tetto. Dopo circa un anno e mezzo di lavori stamattina la direttrice del Dipartimento delle infrastrutture Carmelia Maissen ha consegnato ufficialmente le chiavi della nuova base al direttore del Dipartimento della sicurezza Peter Peyer.

Fra i vantaggi citati in conferenza stampa la prossimità all'A13. «In situazioni in cui ogni minuto conta, la rapidità di accesso all'autostrada è estremamente importante», ha affermato il comandante della Polizia cantonale grigionese Walter Schlegel.

Nello stabile lavorano 50 collaboratrici e collaboratori, che principalmente svolgono compiti di polizia stradale lungo la A13 tra Maienfeld e San Vittore, dove si sovrappongono le aree d'intervento dei centri della polizia di Coira e di San Bernardino.

Edificio a emissioni zero

Il nuovo centro è stato presentato come progetto pilota nell'ambito del piano d'azione cantonale Green Deal per il clima. Secondo il Cantone, è uno degli edifici più sostenibili dei Grigioni.

L'edificio, costato 9,8 milioni di franchi, è stato costruito prestando particolare attenzione al consumo energetico e ai materiali. Le facciate e il tetto coperti da pannelli solari permettono di produrre energia rinnovabile.

«Per la muratura delle pareti interne non portanti sono stati utilizzati mattoni in argilla che non sono stati cotti e che contribuiscono a creare un clima ideale negli ambienti interni», ha detto il capo servizio cantonale delle costruzioni Andreas Kohne.

anve, ats