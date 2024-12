La co-direzione dal primo gennaio Canton Grigioni

A partire dal 1° gennaio 2025, l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) grigionese avrà una co-direzione composta dal caposervizio in carica Adrian Arquint e da Marcel Michel, entrambi con un impiego dell'80%.

Swisstxt

Questa riorganizzazione risponde all'aumento dei compiti e del carico di lavoro dovuti a nuove leggi e cambiamenti ambientali.

La direzione dovrà gestire il ritorno di animali come grandi predatori, castori e lontre, temi di grande interesse pubblico.

La nuova struttura di co-direzione, spiega in un comunicato il Governo, è in linea con la strategia HR del Cantone, promuovendo modelli di lavoro innovativi per attrarre specialisti.

Swisstxt