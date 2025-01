Un'immagine dell'incidente di ieri sera Keystone

Ieri sera sulla strada principale a Plaun da Lej vicino a Maloja (GR), un automobilista dopo la collisione con un cumulo di neve si è capottato sul tetto. È stato poi trasportato con ferite medio-gravi all'ospedale di Samedan (GR).

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19.00, scrive oggi in un comunicato la Polizia cantonale grigionese. Il 22enne stava viaggiando in direzione del suo domicilio in Italia. Dopo la località Plan di Mort, un ammasso di neve si è staccato da una parete rocciosa. La polvere di neve creatasi ha diminuito la visibilità. L'automobilista, che stava guidando troppo verso destra, si è scontrato contro il cumulo di neve sul bordo della strada.

A seguito dell'urto, il veicolo è stato sollevato dal suolo e si è ribaltato sul tetto, rimanendo poi fermo in mezzo alla carreggiata. Secondo la nota, il conducente ha riportato ferite di entità medio-grave ed è stato trasportato all'ospedale.