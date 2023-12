Non solo visibilità ridotta dalla neve, ma anche guida senza licenza di condurre. Keystone

Un'auto liberata solo alla meno peggio da una spessa coltre di neve ha suscitato la preoccupazione di una pattuglia della polizia stradale grigionese ieri poco prima delle 16.00 a Rueun, in Surselva.

Una volta fermato il veicolo a Ilanz/Glion, gli agenti hanno avuto una seconda sorpresa: alla donna alla guida era stata tolta la patente, scrive oggi la polizia cantonale in una nota. La 57enne è stata denunciata al ministero pubblico.

Le forze dell'ordine non spiegano nel dettaglio in quale misura la visibilità fosse compromessa dalla neve, ma una foto allegata al comunicato mostra il lunotto ancora in gran parte imbiancato.

Dall'immagine non si ricavano indicazioni in merito ai finestrini e al parabrezza.

ns, ats