Immagine illustrativa. Polizia cantonale dei Grigioni

Due alpinisti dati per dispersi sabato sera sono stati trovati morti ieri, domenica, ai piedi del Piz Spinas, nella regione del Bernina, nei Grigioni. L'uomo e la donna erano partiti sabato in cordata a due per la vetta di 3823 metri e sono precipitati per 300 metri.

A denunciare la scomparsa dei due, sabato sera, è stata un'amica, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese.

Durante un'operazione di ricerca condotta dalla Rega con uno specialista dei soccorsi del Club alpino svizzero (CAS), i cadaveri della donna e dell'uomo sono stati ritrovati domenica mattina sul ghiacciaio del Pers, a 3350 metri di altitudine.

La polizia cantonale non ha fornito ulteriori informazioni sull'identità delle vittime per rispetto dei famigliari, ha indicato il suo ufficio stampa a Keystone-ATS.

ev, ats