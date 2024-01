Su una femmina di lupo sono state trovate prove di bracconaggio. L'ufficio cantonale per la caccia e la pesca dei Grigioni ha sporto denuncia. (immagine d'archivio) Keystone

Nel 2023 nei Grigioni sono state trovate tracce di bracconaggio su una lupa morta e sono state scoperte anche feci di un orso, le uniche tracce del plantigrado rinvenute l'anno scorso. Le linci sono in continuo aumento, mentre il numero di lupi è rimasto stabile.

Nel rapporto trimestrale pubblicato oggi dall'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP) si legge anche che la lupa guida del branco del Calanda è stata abbattuta nel mese di agosto scorso a causa delle sue cattive condizioni fisiche. Il successivo esame patologico ha infatti rivelato non solo un tumore polmonare maligno, ma anche due vecchie ferite da arma da fuoco. L'UCP ha sporto denuncia per bracconaggio.

A Zernez nel mese di ottobre una persona ha trovato escrementi di orso. Si tratta dell'unica presenza confermata del grande predatore nel 2023.

La lince ha potuto riprodursi anche nei Grigioni. La conferma giunge dalla presenza di cuccioli nella Val Surselva, sullo Schamserberg, nella Valle di Safien e nella regione del Reno Posteriore (Hinterrhein). Nel mese di dicembre a Vals è stato necessario sopprimere una giovane lince che zoppicava gravemente dopo la frattura del femore.

Stabile il numero di lupi

Nel 2023 il numero di lupi nei Grigioni non ha praticamente subito variazioni rispetto all'anno precedente. Secondo l'UCP, il monitoraggio cantonale giunge ad un numero complessivo stimato di 91 esemplari. Circa 77 di questi sono suddivisi in 12 branchi. Gli altri sono considerati «lupi solitari». Nel 2023 sono nati anche circa 51 cuccioli.

Due lupi hanno avuto incidenti mortali nel quarto trimestre dello scorso anno, un giovane lupo è stato investito da un'auto vicino a Waltensburg, una femmina è stata investita da un treno tra Ardez e Scuol, mentre altri 15 sono stati abbattuti dietro autorizzazione.

Tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, questi grandi predatori hanno ucciso quattro animali da allevamento. Nello scorso anno sono stati 267 gli animali da reddito vittime dei lupi. Altri 34 sono rimasti soltanto feriti. In dicembre, un cane è stato ucciso da un lupo a Medel. Una fototrappola aveva infatti catturato l'immagine del lupo, inseguito da due cani che abbaiavano.

