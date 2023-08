La Malixerstrasse è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per 3 ore. Keystone

Ieri pomeriggio, attorno alle 19:00 un motociclista di 43 anni ha perso la vita a seguito di una collisione avventa sulla Malixerstrasse, nei pressi di Coira. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese.

Stando alle prime ricostruzioni da parte delle autorità retiche, il centauro è morto sul luogo dell'incidente a seguito di uno scontro frontale con un'automobile che stava circolando sulla corsia opposta, in direzione di Lenzerheide.

La Malixerstrasse è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per 3 ore. Il Ministero pubblico, in collaborazione con la polizia municipale di Coira, ha avviato un'indagine.

daoe, ats