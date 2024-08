Più chiarezza su chi finanzia i costi delle aree di sosta Tipress

Due revisioni parziali della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (Legge cantonale sull'assistenza, LCAss), sono state elaborate dal Dipartimento dell'economia e socialità dei Grigioni.

La prima introduce norme per garantire un'offerta adeguata di aree di transito e di sosta per i nomadi di cittadinanza svizzera. «Un impegno – sottolinea il Governo – fondamentale per preservare le loro tradizioni e la loro cultura».

La seconda modifica stabilisce nuove regole relative alla restituzione delle prestazioni di assistenza sociale. Chiarite in particolare le disposizioni riguardanti la restituzione delle prestazioni ricevute.

