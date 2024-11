Il paese di Brienz/Brinzauls nel Comune di Albula/Alvra verrà evacuato in via preventiva. Keystone

Il paese di Brienz, nei Grigioni, verrà evacuato entro il 17 novembre. Lo scrive il Comune di Albula/Alvra in un comunicato. Negli scorsi giorni le autorità avevano informato sul rischio della frana che potrebbe travolgere il paese. L'evacuazione potrebbe durare diversi mesi.

SDA

Entro questa domenica alle 13 tutti gli abitanti e gli animali di Brienz dovranno lasciare in via preventiva la località.

«Per motivi di sicurezza, è vietato entrare nel villaggio con effetto immediato. L'accesso è consentito solo ai residenti e agli abitanti delle seconde case, che stanno evacuando gli edifici», scrive il comune di Albula/Alvra.

Phase ORANGE für Brienz/Brinzauls:

Das Dorf muss bis Sonntag, 17.11.2024 um 13 Uhr evakuiert werden.

Heute Abend um 19 Uhr findet in der Schule Cumpogna in Tiefencastel eine Infoveranstaltung statt. Sie wird über Youtube direkt übertragen: https://t.co/GmEn6HWuDm pic.twitter.com/UBqBfyXsmM — Gemeinde Albula/Alvra (@AlbulaAlvra) November 12, 2024

Le autorità vogliono dare il maggior tempo possibile agli abitanti per lasciare il villaggio, che probabilmente non sarà più accessibile per diversi mesi.

Stasera avrà luogo una serata informativa a partire dalle 19 nella scuola di Tiefencastel, che verrà riprodotta tramite live-streaming.

anve, ats