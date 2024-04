graubündenVIVA comunica in tedesco la regionalità e la stagionalità dei prodotti locali grigionesi Keystone

Quest'anno graubündenVIVA, l'associazione che opera su mandato del Cantone dei Grigioni e che si occupa della promozione dei prodotti locali, intende migliorare la sua visibilità. Messi in scena quattro nuovi progetti legati alla regionalità e alla stagionalità.

Nell'anno in cui nei Grigioni si celebrano i «500 anni di Libero Stato delle Tre Leghe», graubündenVIVA presenta un calendario stagionale grigionese, il radar delle tendenze alimentari, lo scrigno culinario e le antiche ricette dei Grigioni, si legge in una nota diramata oggi.

La presidente Corina Casanova, l'ex cancelliera federale della Confederazione, sottolinea l'importanza del mandato ricevuto dal Cantone dei Grigioni, quello di sviluppare e migliorare il posizionamento dei Grigioni quale «roccaforte della cultura culinaria alpina».

Il «Radar delle tendenze» (Trendradar) vuole essere una guida per le aziende e i produttori locali. Con un'attenzione particolare all'identità regionale, il dispositivo che segue le tendenze culinarie vuole rafforzare le diversità della cucina grigionese e nel contempo promuovere l'innovazione e la creatività. Lo strumento sarà presentato nel corso della prossima estate.

I «500 anni di Libero Stato delle Tre Leghe» saranno ricordati attraverso la diffusione di una scelta di dieci ricette storiche grigionesi. «Sarà un viaggio emozionante nel tempo», si legge nella nota.

Lo «Scrigno culinario» (Kulinarische Schatztruhe), invece, nasce per conservare e nel contempo diffondere la ricchezza culinaria dei Grigioni. Le ricette scritte saranno supportate anche da prodotti multimediali e da storie incentrate sulla tradizione della cucina retica.

Secondo la direttrice Leonie Liesch, la realizzazione del primo «Calendario stagionale grigionese» (Bündner Saisonkalender) darà un contributo importante per radicare la consapevolezza nelle abitudini alimentari della popolazione locale e dei suoi ospiti. «Si tratta di scegliere prodotti regionali e di tenere conto della stagionalità. Un consumo moderato sostiene l'agricoltura grigionese e contribuisce a proteggere il clima».

Benché l'associazione graubündenVIVA operi su mandato pubblico cantonale, le sue attività di comunicazione avvengono praticamente soltanto in tedesco. «Anche il calendario dedicato alla stagionalità dei prodotti locali non verrà tradotto in italiano, forse la versione online ma non è ancora stato deciso «, ha precisato la direttrice Leonie Liesch contattata oggi da Keystone-ATS.

danu, ats