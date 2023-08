La cabina che ospita le addette alle traduzioni simultanee durante i lavori del Gran Consiglio retico ha trovato posto su un lato della tribuna per il pubblico. Keystone

Oggi, mercoledì, a Coira il Gran Consiglio retico ha potuto inaugurare la traduzione simultanea. È l'ultimo tra i cantoni con più di una lingua cantonale. Il deputato e autore della proposta Tobias Rettich (PS) ha espresso la sua soddisfazione.

Nel pomeriggio, in occasione della prima giornata di sessione, i parlamentari grigionesi e i membri del Governo hanno potuto capirsi meglio rispetto al passato. Tedescofoni, romanciofoni e italofoni hanno potuto intervenire, utilizzando la propria lingua madre con la certezza di essere capiti meglio e da tutti.

La proposta per l'introduzione dell'interpretazione simultanea durante i lavori del Gran Consiglio era stata avanzata dal parlamentare Tobias Rettich di Untervaz nell'agosto del 2019.

A quasi esattamente quattro anni di distanza, oggi gli interventi nella sala del Gran Consiglio grigionese sono stati «interpretati» dal tedesco all'italiano e viceversa, dal romancio all'italiano e viceversa, e dal romancio al tedesco. Considerato il fatto che i romanci sono praticamente bilingui (romancio-tedesco), è stato deciso di rinunciare alla traduzione dal tedesco al romancio.

Se quello di oggi si è trattato di un primo test, riservato solo ai parlamentari e ai membri del Governo retico, a partire dalla prossima sessione di ottobre la traduzione simultanea sarà fruibile anche pubblicamente, in streaming da remoto.

«L'interpretazione simultanea funziona bene»

«Grazie alla predisposizione della traduzione simultanea in Gran Consiglio, speriamo di poter avvicinare un poco Coira a tutto il Grigionitaliano, che a volte si sente dimenticato dalla politica cantonale», ha dichiarato Rettich a Keystone-ATS.

«L'interpretazione simultanea funziona bene», ha commentato il deputato mesolcinese Samuele Censi (PLR) oggi a Keystone-ATS. «Da ottobre questo servizio sarà interessante anche per tutta la popolazione grigionese, in particolare per i nostri giovani, che avranno la possibilità di seguire i lavori parlamentari anche da remoto e nella propria lingua madre».

«Se l'interpretazione simultanea aiuterà a migliorare la comunicazione all'interno del Gran Consiglio, a trovare i giusti consensi e a prendere le decisioni migliori, i costi dell'impianto e delle traduttrici si tramuteranno in un buon investimento», ha detto il presidente uscente Tarzisius Caviezel (PLR) durante il discorso di apertura della sessione.

danu, ats