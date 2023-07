Il nuovo laboratorio della SUP Grigioni sarà diretto da Melanie Tamborini e da Dominik Knaus (a sinistra nella foto). Keystone

Sabato la Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR) aprirà un laboratorio anche a Davos. La struttura si aggiunge alle tre già esistenti in Surselva, Bregaglia e Mesolcina. Quello di Davos sarà un centro di eccellenza per le regioni montane.

In un comunicato diramato oggi, la SUP GR scrive che il laboratorio troverà spazio all'interno dell'Innovation Center di Davos e dovrà sviluppare progetti adatti alle aree di montagna, in stretta collaborazione con il settore dello sviluppo regionale.

L'obiettivo è quello di creare un valore aggiunto per tali zone, che sia economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile. L'attenzione si concentrerà sul rafforzamento del turismo nell'arco di tutto l'anno, dell'economia locale, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo delle piccole e medie imprese.

In questo processo, i ricercatori del nuovo centro SUP collaboreranno anche con specialisti di altri settori. L'Innovation Center di Davos, che fa capo all'Istituto svizzero di ricerche sul clima e la medicina di alta montagna, ospita infatti anche l'Academia Raetica e il laboratorio di ricerca Lab42. Con la sua presenza la SUP GR intende sfruttare tutte le possibili sinergie tra i diversi programmi di studio e i laboratori.

danu, ats