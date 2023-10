Il lupo ha detto la sua Keystone

Il lupo ha messo lo zampino nella stagione venatoria dei Grigioni.

Anche se i numeri sono provvisori tutto indica un bilancio di catture in linea con il 2022: questo per il numero dei camosci abbattuti, in leggero aumento le catture di caprioli, in calo del 5% i cervi. «In alcune regioni c’è stato un aumento degli abbattimenti, in altre un calo. E questo perché la presenza del grande predatore ha portato a cambiamenti nelle abitudini della selvaggina», ha però detto Lukas Walser, caposezione selvaggina e caccia. Entro fine mese dovrebbe essere chiaro quanti animali sarà necessario abbattere durante la caccia speciale di novembre e dicembre.

Swisstxt