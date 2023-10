Undici dei dodici branchi di lupi presenti sul territorio grigionese si sono riprodotti quest'anno. Lo riferisce in un rapporto trimestrale pubblicato oggi l'Ufficio per la caccia e la pesca cantonale, sottolineando come il totale dei cuccioli sia di 46.

Immagine illustrativa d'archivio. Keystone

«A seguito della dinamica elevata occorre partire dal presupposto che nel corso dei mesi invernali si formeranno altre coppie», scrive l'ufficio nella relazione. Praticamente da tutte le vallate con una presenza finora ridotta del grande predatore sono giunte prove dell'esistenza di singoli esemplari, si legge ancora nel documento.

Non è chiaro quanti lupi vivano globalmente nei Grigioni: una stima non è ancora stata completata. A metà settembre si era però parlato di oltre 100 animali.

Quattro lupi sono invece morti nel 2023. Si tratta di un giovane esemplare investito da un'automobile nei pressi di Rueun, della femmina dominante del branco del Calanda uccisa a seguito del suo cattivo stato di salute e di due giovani femmine soppresse nel quadro di una regolazione dell'effettivo del branco Valgronda.

Altre 4 domande di autorizzazione all'abbattimento sono state approvate.

Nel terzo trimestre dell'anno inoltre sono state segnalate 226 predazioni mortali di animali da reddito da parte di lupi. Ad eccezione di due bovini, le vittime del carnivoro sono state pecore o capre.

bt, ats