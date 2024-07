Un'unità operativa appositamente convocata a Davos ha elaborato un catalogo di misure per accogliere al meglio gli ospiti ebrei. Si mira alla comprensione reciproca tra la popolazione di Davos e i visitatori internazionali, allo scopo di prevenire eventuali malintesi.

Viaggiatore in partenza dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Keystone

SDA

Le misure sono una reazione alle «incomprensioni» tra i gruppi di popolazione, secondo quanto si legge nel comunicato odierno dell'unità operativa denominata «Processo di comunicazione a Davos».

L'ultimo scandalo si è verificato lo scorso inverno, quando un ristorante di montagna a Davos ha deciso di non più noleggiare attrezzature per sport sulla neve agli ospiti ebrei, citando «incidenti fastidiosi» come motivazione, stando a un cartello in ebraico affisso nei pressi del ristorante.

Ora, in collaborazione con la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI), sono state elaborate dieci misure per garantire il rispetto reciproco.

Tra queste, è stato istituito un punto di consulenza per gli ospiti ebrei e verrà rivisto il materiale informativo sulle regole di comportamento.

danu, ats