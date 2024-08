Nell'immagine la moto uscita di strada e finita nel letto del torrente. Keystone

Un motociclista di 31 anni ha perso oggi il controllo della sua due ruote sulla strada del Passo del Forno, nei Grigioni, ed è caduto per diversi metri nel letto di un torrente. Stando alla polizia, l'uomo se l'è cavata con lievi ferite.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in una curva a destra nei pressi di Buffalora (GR), indica una nota della polizia cantonale grigionese.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria, in Val Monastero (GR). Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte del sinistro.

